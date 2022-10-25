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Росія хоче обговорити "брудну бомбу" в Раді безпеки ООН з погрозами Україні

Фото: постпред Росії при ООН Василь Небензя (news.un.org)
Автор: Артур Родивилов

Росія має намір у вівторок, 25 жовтня, висунути у Раді безпеки ООН звинувачення у тому, що Україна нібито планує застосувати "брудну бомбу".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив постпред Росії при ООН Василь Небензя.

При цьому Росія традиційно вимагає провести засідання за зачиненими дверима.

"Ми розглядатимемо використання "брудної бомби" як акт ядерного тероризму", - заявив він.

У відповідь на вимоги Росії британська місія при ООН нагадала світові, що Україна не має ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося зірвати спецоперацію РФ із вкиданням щодо розробки "брудної бомби" українськими військовими. Інші країни не вірять у ці заяви Росії.

Зазначимо, що він провів переговори із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Вони обговорили нові брехливі звинувачення з боку росіян.

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