Росія хоче обговорити "брудну бомбу" в Раді безпеки ООН з погрозами Україні

При цьому Росія традиційно вимагає провести засідання за зачиненими дверима.

"Ми розглядатимемо використання "брудної бомби" як акт ядерного тероризму", - заявив він.

У відповідь на вимоги Росії британська місія при ООН нагадала світові, що Україна не має ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося зірвати спецоперацію РФ із вкиданням щодо розробки "брудної бомби" українськими військовими. Інші країни не вірять у ці заяви Росії.

Зазначимо, що він провів переговори із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Вони обговорили нові брехливі звинувачення з боку росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.