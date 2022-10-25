Россия хочет обсудить "грязную бомбу" в Совбезе ООН с угрозами Украине

При этом Россия традиционно требует провести заседание за закрытыми дверями.

"Мы будем рассматривать использование "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма", - заявил он.

В ответ на требования России британская миссия при ООН напомнила миру, что Украина не имеет ядерного оружия.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сорвать спецоперацию РФ с вбросом о разработке "грязной бомбы" украинскими военными. Остальные страны не верят в эти заявления России.

Отметим, что он провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Они обсудили новые лживые обвинения Украины со стороны россиян.

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