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Росія хоче навчити білоруських льотчиків керувати літаками з ядерною зброєю

Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 грудня, президент Росії Володимир Путін під час переговорів в Мінську з Олександром Лукашенком розповів про заплановані навчання для білоруських льотчиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пресконференції диктаторів.

"Білоруських військових льотчиків планують навчити управляти літаками, на які встановлені ракети зі спеціальною бойовою частиною", - розповів Путін.

Російський президент не уточнив, про яку саме бойову частину йде мова, але ймовірно він говорив про ядерне озброєння, яке можуть переносити модернізовані білоруські літаки.

Російський президент додав, що посилиться і поточна військова співпраця між Росією та Білоруссю. Зокрема, єдина система ППО, робота військової промисловості, спільні навчання, та інші параметри "єдиного оборонного простору".

Нагадаємо, Путін вперше за три роки прилетів в Білорусь на зустріч з Лукашенком. РБК-Україна зібрало головне про зустріч лідерів Росії та Білорусі.

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БілорусьЯдерна зброя