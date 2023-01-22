Росія готується до нового наступу. Данілов назвав першу ознаку

Росія вкотре готується до наступу, а першою ознакою цього, згідно з їх сталою тактикою, є реалізація активних інформаційних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку секретаря РНБО України Олексія Данілова на УП.

"Перед тим, як починають стріляти танки, в хід йдуть отруйні інформаційні гази, які складаються з брехні, маніпуляцій, фейків і дезінформації, активізації агентів інформаційного фронту", - пояснив Данілов.

Він розповів, що російська тактика є незмінною, тому якщо вони починають розповідати про незліченну кількість супернавчених та до зубів озброєних російських мобілізованих, їхню надсучасну військову техніку чи про останнє покоління ракет - це все вказує на активізацію російської пропаганди, окупанти поширюють її через різні анонімні канали та своїх агентів впливу.

"Ворог, який хоче зламати волю, посіяти зневіру у ЗСУ і наші сили. Нас хочуть залякати, тому що перемогти на полі бою вони не в змозі. Ми маємо з вами це пам'ятати. Той, хто рухається, з повернутою назад головою, обов’язково вдариться об стовбур сучасності", - підкреслив секретар РНБО.