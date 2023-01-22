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Россия готовится к новому наступлению. Данилов назвал первый признак

Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россия готовится к наступлению, а первым признаком этого, согласно их постоянной тактике, является реализация активных информационных мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку секретаря СНБО Украины Алексея Данилова на УП.

"Перед тем, как начинают стрелять танки, в ход идут ядовитые информационные газы, состоящие из лжи, манипуляций, фейков и дезинформации, активизации агентов информационного фронта", – пояснил Данилов.

Он рассказал, что российская тактика неизменна, поэтому если они начинают рассказывать о бесчисленном количестве суперобученных и до зубов вооруженных российских мобилизованных, их сверхсовременной военной технике или о последнем поколении ракет - это все указывает на активизацию российской пропаганды, оккупанты распространяют ее через разные анонимные каналы и своих агентов влияния.

"Враг, который хочет сломать волю, посеять уныние в ВСУ и наши силы. Нас хотят запугать, потому что победить на поле боя они не в состоянии. Мы имеем с вами это помнить. Тот, кто двигается, с повернутой назад головой, обязательно ударится о ствол современности", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, по данным украинской разведки, Путин готовит россиян к длительной войне против Украины.

Ранее мы писали, что Генштаб рассказал о попытках россиян наступать на трех направлениях, однако ВСУ отразили все попытки.

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