Росія готується до нових ракетних ударів: військові пояснили, що на це вказує

"Взагалі (росіяни - ред.) проводять розвідку досить системно, ми фіксуємо і заземляємо всі ці літальні апарати. Але все ж таки ми спостерігаємо певну активність. Зокрема, в той проміжок часу коли вони готуються. Скажімо, ми оцінюємо цей момент, що вони готуються до проведення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію для того, щоб знати, куди влучити", - розповіла Гуменюк.

На уточнююче питання, що саме окупаційні війська намагаються вишукати, вона відповіла, що як правило це об'єкти критичної інфраструктури.

"Але більшість уваги дронів сконцентровано все ж на військових об'єктах. Зокрема, і засобів протиповітряної оборони, які ворог намагається вишукати, щоб під час однієї з хвиль атак "заглушити" аби досягнути "результатів", - зазначила Гуменюк.

Коментуючи збиття російського розвідувального безпілотника "Мерлін", вона пояснила, що це не є чимось новим.

"Це не критично новеньке. Вони використовують певний перелік своїх дронів, який ми знаємо. Але не кожен з них можна одразу ідентифікувати. Наприклад, буває таке збиття, що від нього не залишається навіть згадки", - додала Гуменюк.

При цьому, за її словами на бойовому чергуванні в Чорному морі знизилася кількість російських кораблів. Там зараз перебуває п'ять ракетоносіїв, замість шести. Оскільки підводний човен зайшов у пункт базування.

Гуменюк пояснила, що причиною цьому може бути низка факторів: якісь проблеми ворога, штормова погода чи переспорядження.

"Наразі загальний залп ми оцінюємо як 36 "Калібрів", які напоготові в них. А загальне угруповування складається з 11 кораблів, в тому числі з тих, з яких і запускаються дрони-розвідники. В принципі вони готові до цього (обстрілу - ред.), як і ми готові (до відбиття - ред.). Пам'ятаймо, що сигнали повітряної тривоги не можна ігнорувати", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, нещодавно українців вже попереджали про загрозу ракетних ударів. Російські війська можуть вдатися як до поодиноких ударів, так і до масованої атаки.

Додамо, раніше в українській розвідці спрогнозували, якими будуть подальші ракетні атаки окупантів.

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