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Росія готується до нових атак по Україні. Гуменюк назвала головні ознаки

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Україна, Понеділок 31 липня 2023 08:24
Росія готується до нових атак по Україні. Гуменюк назвала головні ознаки Фото: у ОК "Південь" заявили, що Росія готується до нових атак по Україні (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти скоріш за все готуються до нових обстрілів України. Зараз ворог підтягує авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Активність тактичної ворожої авіації на південно-східному напрямку була потужною. І це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що ворог і стратегічну авіацію починає підтягувати, і готуватись до певних маневрів", - розповіла вона.

Крім того, за словами Гуменюк, попри те, що ворог не вивів у море ракетоносії, але в пунктах базування "вони абсолютно готові" і вивести їх РФ може протягом години.

"Коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі - ми не маємо рівень небезпеки високий. Тому що є практика, що окупанти б’ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовують", - наголосила Гуменюк.

Обстріл України 31 липня

У ніч проти понеділка, 31 липня, російські окупанти обстріляли Харків із С-300. Постраждала щонайменше одна людина. Один із "прильотів" припав на склад, де сталася пожежа. Детальніше про атаку на Харків - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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