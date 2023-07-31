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Россия готовится к новым атакам по Украине. Гуменюк назвала главные признаки

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Украина, Понедельник 31 июля 2023 08:24
Россия готовится к новым атакам по Украине. Гуменюк назвала главные признаки Фото: в ОК "Юг" заявили, что Россия готовится к новым атакам по Украине (youtube)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты, скорее всего, готовятся к новым обстрелам Украины. Сейчас враг подтягивает авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. И это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическую авиацию начинает подтягивать, и готовиться к определенным маневрам", - рассказала она.

Кроме того, по словам Гуменюк, несмотря на то, что враг не вывел в море ракетоносители, но в пунктах базирования "они абсолютно готовы" и вывести их РФ может на протяжении часа.

"Когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море - у нас нет высокого уровня опасности. Потому что есть практика, что оккупанты бьют из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для находящихся рядом кораблей. Но такую практику они применяют", - отметила Гуменюк.

Обстрел Украины 31 июля

В ночь на понедельник, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Харьков из С-300. Пострадал минимум один человек. Один из "прилетов" пришелся на склад, где случился пожар. Подробнее об атаке на Харьков - читайте в материале РБК-Украина.

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