Россия готовится к новым атакам по Украине. Гуменюк назвала главные признаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. И это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическую авиацию начинает подтягивать, и готовиться к определенным маневрам", - рассказала она.

Кроме того, по словам Гуменюк, несмотря на то, что враг не вывел в море ракетоносители, но в пунктах базирования "они абсолютно готовы" и вывести их РФ может на протяжении часа.

"Когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море - у нас нет высокого уровня опасности. Потому что есть практика, что оккупанты бьют из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для находящихся рядом кораблей. Но такую практику они применяют", - отметила Гуменюк.

Обстрел Украины 31 июля

В ночь на понедельник, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Харьков из С-300. Пострадал минимум один человек. Один из "прилетов" пришелся на склад, где случился пожар. Подробнее об атаке на Харьков - читайте в материале РБК-Украина.