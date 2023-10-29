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Россия готовится к новым атакам. Игнат отреагировал: мы готовы

Украина, Воскресенье 29 октября 2023 09:36
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Россия готовится к новым атакам. Игнат отреагировал: мы готовы Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может готовиться к новым массированным обстрелам Украины. Однако украинские военные готовы к вероятным атакам врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы не то, что готовимся - мы готовы. Потому что 24/7 - это привычная работа Воздушных сил на протяжении всей этой войны. Здесь без вариантов, мы должны ожидать в любой момент любой угрозы, любую воздушную цель", - сказал он.

Спикер не исключает, что россияне могут готовиться к новым массированным атакам. Он напомнил, что после многочисленных дроновых и ракетных атак на Киев враг взял паузу. Вероятно, для того чтобы накопить ракеты.

"Были паузы у них, потому что не бесконечные боеприпасы, не бесконечные ракеты. Поэтому они прекрасно понимают и наносят такие единичные удары. Вчера "Искандеры", сегодня Х-59", - добавил Игнат.

РФ может повторить прошлогодние атаки

Украинские военные и руководство страны не исключают, что оккупанты могут снова массированно атаковать Украину дронами-камикадзе и ракетами. Целью россиян может стать энергетика Украины. Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света.

Британская разведка отмечает, что захватчики уже больше месяца не атаковали Украину стратегической авиацией и ракетами типа Х-101. Это самая длинная пауза с начала полномасштабной войны.

Также известно, что украинские инженеры в преддверии зимы прошли обучение в Британии. Цель программы - защита энергетики в случае вероятных атак России.

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