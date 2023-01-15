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Росія готує нову провокацію, щоб Захід почав менше допомагати Україні, - розвідка

Фото: Росія готує нову провокацію за участю журналістів з України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія намагається використовувати українських журналістів для проведення нових інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). В них фігуруватимуть журналісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Так, за даними розвідки, найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин для підриву довіри до України з боку західних партнерів.

"Спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють в ГУР, таким чином Росія хоче домогтися зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також зібрати інформацію про ЗСУ та військово-промисловий комплекс (ВПК).

"Закликаємо журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю", - додали розвідники.

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