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Россия готовит новую провокацию, чтобы Запад стал меньше помогать Украине, - разведка

Фото: Россия готовит новую провокацию с участием журналистов из Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия пытается использовать украинских журналистов для проведения новых информационно-психологических операций (ИПСО). В них будут фигурировать журналисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Так, по данным разведки, в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей для подрыва доверия к Украине со стороны западных партнеров.

"Спецслужбы страны-агрессора планируют от имени популярных западных изданий обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять информацию о состоянии украинской экономики, политической ситуации в государстве и деятельности Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Как объясняют в ГУР, таким образом Россия хочет добиться уменьшения военной помощи Украине от иностранных партнеров, а также собрать информацию о ВСУ и военно-промышленном комплексе (ВПК).

"Призываем журналистское сообщество внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве", – добавили разведчики.

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