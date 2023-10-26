Росія готує нові удари по Україні. Гуменюк назвала головну ознаку

Офіцер звернула увагу, що високоточні ракети, зокрема типу "Калібр", окупанти можуть використовувати для завдання ударів по таких об'єктах, як РФ це робила минулого року.

"Ми вже спостерігаємо довготривалу паузу щодо використання ракет повітряного базування типу К-101, якими вони полюбляли гатити минулого "блекауту". Це може говорити про підготовчий період, який ворог використовує для накопичення цього виду озброєння", - пояснила Гуменюк.

При цьому представниця Сил оборони півдня України зазначила, що знаходження ракетоносіїв противника в Чорному морі у будь-якому випадку є високим рівнем ракетної загрози.

Так, нині в акваторії моря зафіксовано перебування п'яти кораблів ЧС РФ, серед яких підводний човен - ракетоносій із 4 "Калібрами".

У цьому контексті Гуменюк вказала на додаткову небезпеку, оскільки пуски ракет із такого носія важко виявити протиповітряній обороні.

Запаси ракет у Росії

Нагадаємо, у вересні The New York Times повідомило, що РФ вдалося обійти західні санкції та експортний контроль, тому країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що від ефективності санкцій, запроваджених проти Росії, залежить, чи зможе Кремль і надалі виробляти ракети та вбивати ними українців.

Зазначимо, що в уламках ракет, якими РФ б'є по території України, часто знаходять іноземні компоненти.

За словами представника Головного управління розвідки МОУ Андрія Юсова, незважаючи на те, що противник відновлює запаси ракет, повернутися в запаси рівня початку 2022 року Росії не вийде.