Россия готовит новые удары по Украине. Гуменюк назвала главный признак

Офицер обратила внимание, что высокоточные ракеты, в частности типа "Калибр", оккупанты могут использовать для нанесения ударов по таким объектам, как РФ это делала в прошлом году.

"Мы уже наблюдаем длительную паузу по использованию ракет воздушного базирования типа К-101, которыми они любили бить в прошлый "блэкаут". Это может говорить о подготовительном периоде, который враг использует для накопления этого вида вооружения", - объяснила Гуменюк.

При этом представитель Сил обороны юга Украины отметила, что нахождение ракетоносителей противника в Черном море в любом случае представляет собой высокий уровень ракетной угрозы.

Так, в настоящее время в акватории моря зафиксировано пребывание пяти кораблей ЧМ РФ, среди которых подводная лодка - ракетоноситель с 4 "Калибрами".

В этом контексте Гуменюк указала на дополнительную опасность, так как пуски ракет с такого носителя трудно обнаружить противовоздушной обороне.

Запасы ракет у России

Напомним, в сентябре The New York Times сообщило, что РФ удалось обойти западные санкции и экспортный контроль, поэтому страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень.

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли Кремль и дальше производить ракеты и убивать ими украинцев.

Отметим, что в обломках ракет, которыми РФ бьет по территории Украины, часто находят иностранные компоненты.

Добавим, что по словам представителя Главного управления разведки МОУ Андрея Юсова, несмотря на то, что противник восстанавливает запасы ракет, вернуться в запасы уровня начала 2022 года России не получится.