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Росія готує інформаційну провокацію з українськими полоненими, - ЦПД

15:55 10.08.2026 Пн
2 хв
Кремль вже готує потрібну картинку, яка має переконати світ у "гуманності" російського полону
aimg Марія Науменко
Фото: російські військовополонені (Віталій Носач, РБК-Україна)

Росія готує нову інформаційну кампанію про військовополонених, намагаючись переконати західну аудиторію у нібито кращому ставленні до українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

За його словами, для реалізації цієї кампанії Росія вже виділила ресурси на відповідні медійні заходи. Зокрема, українських полонених переміщують у комфортніші умови, щоб зняти пропагандистські сюжети.

Очікується, що підготовлені матеріали поширюватимуться, зокрема, на західну аудиторію. Таким чином у РФ хочуть сформувати вигідне для себе уявлення про поводження з українськими військовополоненими.

Крім того, Росія планує використовувати росіян, які повернулися з українського полону. Їх можуть залучати для поширення неправдивих заяв про нібито неналежні умови утримання в Україні.

"Пропаганда та брехня залишаються інструментами у війні та дискредитації", - наголосив Коваленко.

Водночас Україна неодноразово публічно показувала умови утримання російських військовополонених, зокрема харчування та побут. Попри це, у РФ, за словами керівника ЦПД, продовжуватимуть спроби поширювати неправдиву інформацію та спотворювати реальну картину.

Раніше Коордштаб повідомляв, що російські військові після обміну дедалі частіше знову здаються в український полон. Станом на кінець липня таких було вже 20.

У штабі зазначали, що частина з них свідомо обирає полон замість повернення до бойових дій. Кожен такий військовий поповнює обмінний фонд України та збільшує можливості для повернення українських захисників.

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