Росія готує екіпажі кораблів до протидії морським дронам, посилює оборону в Криму

"Така підготовка екіпажів, а також розрахунків берегових військ проводиться одночасно із заходами протидиверсійного захисту пунктів базування російського флоту в Чорному та Азовському морях", - пише медійний майданчик.

Зокрема в Криму ворог намагається покращити систему оборонних позицій та районів.

Вибухи в Криму

В ніч на 4 серпня в районі порту Новоросійськ у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Тоді ж країна-терорист заявила про атаку дронів. Зокрема, як пізніше з'ясувалось, в рамках спецоперації СБУ було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".

Вже наступної ночі дрони атакували великий нафтовий танкер SIG, який був добре навантажений паливом. Спецоперацію провели СБУ спільно з ВМС.