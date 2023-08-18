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Росія готує екіпажі кораблів до протидії морським дронам, посилює оборону в Криму

Фото: Росія готує екіпажі кораблів до протидії морським дронам, посилює оборону в Криму (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти почали готувати екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам. Зокрема систему оборони намагаються покращити й на території Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на медійний майданчик Сил оборони Military Media Center.

"Така підготовка екіпажів, а також розрахунків берегових військ проводиться одночасно із заходами протидиверсійного захисту пунктів базування російського флоту в Чорному та Азовському морях", - пише медійний майданчик. 

Зокрема в Криму ворог намагається покращити систему оборонних позицій та районів.

Вибухи в Криму 

В ніч на 4 серпня в районі порту Новоросійськ у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Тоді ж країна-терорист заявила про атаку дронів. Зокрема, як пізніше з'ясувалось, в рамках спецоперації СБУ було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".

Вже наступної ночі дрони атакували великий нафтовий танкер SIG, який був добре навантажений паливом. Спецоперацію провели СБУ спільно з ВМС.

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