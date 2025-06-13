Росія готує бойові операції не лише в Україні, - Сибіга

Росія планує проведення бойових операцій не лише в України. Кремль почав готувати стратегічні резерви.

Як передає РБК-Україна , про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час виступу на міжнародному форумі GLOBSEC-2025 у Празі.

"Путін (ред. - російський диктатор) розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на Росію", - додав міністр.

"За даними нашої розвідки, Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні. Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни", - сказав Сибіга.

Посилаючись на розвіддані, він наголосив, що Кремль готує стратегічні резерви для потенційного розширення збройної агресії за межі України.

РФ готується до війни з НАТО

Раніше РБК-Україна писала про доповідь Бундесверу, в якій йшлось про те, що влада РФ готується до масштабної війни проти НАТО. Ймовірно, російський диктатор Володимир Путін хоче використовувати силу для досягнення своїх цілей. Згодом президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія може здійснити новий напад через вже кілька років. Він вважає, що у Литви є чотири-п'ять років для підготовки.

РБК-Україна вже повідомляла, що Російська Федерація посилила спостереження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі. Росіяни також проводять демонстрації сили і провокації.

Крім того, начальник Генштабу збройних сил Німеччини Карстен Броєр віддав наказ про повне оснащення німецьких збройних сил зброєю та іншими матеріалами до 2029 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.