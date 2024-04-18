Росія готова створити "екологічний хаос", - міністр закордонних справ Швеції

про екологічну катастрофу та

За його словами, б

"Ми всі постраждаємо, якщо виникне серйозна проблема через зіткнення або витік нафти з одного з цих кораблів, які також у багатьох випадках непридатні для плавання або дуже близькі до того, щоб бути непридатними для плавання", - сказав Більстрем.

Міжнародне право дозволяє перехоплювати судна, якщо вони носять неналежний прапор, але деякі норми закону незрозумілі. Біллстрьом погодився, що члени НАТО навряд чи можуть ризикувати, щоб їх помітили у Червоному морі, порушуючи свободу судноплавства.

Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО, за словами Більстрема, змінило стратегічну ситуацію в Балтійському морі, оскільки Росія залишилася єдиною країною з балтійським узбережжям, яка не є членом військового альянсу.