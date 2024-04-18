Росія готова створити "екологічний хаос", - міністр закордонних справ Швеції

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що РФ може створити "екологічний хаос". Оскільки Москва використовує непридатні для плавання судна через Балтійське море.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Gardian, яке цитує міністра.
про екологічну катастрофу та
За його словами, б
"Ми всі постраждаємо, якщо виникне серйозна проблема через зіткнення або витік нафти з одного з цих кораблів, які також у багатьох випадках непридатні для плавання або дуже близькі до того, щоб бути непридатними для плавання", - сказав Більстрем.
Міжнародне право дозволяє перехоплювати судна, якщо вони носять неналежний прапор, але деякі норми закону незрозумілі. Біллстрьом погодився, що члени НАТО навряд чи можуть ризикувати, щоб їх помітили у Червоному морі, порушуючи свободу судноплавства.
Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО, за словами Більстрема, змінило стратегічну ситуацію в Балтійському морі, оскільки Росія залишилася єдиною країною з балтійським узбережжям, яка не є членом військового альянсу.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, 26 лютого, парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО. Тепер рішення парламенту протягом п'яти днів має затвердити виконувач обов’язків президента Угорщини Ласло Кьовер.
Додамо, що Угорщина стала останньою країною, ратифікація якої була потрібна для того, щоб Швеція офіційно вступила до Альянсу.
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