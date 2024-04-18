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Россия готова создать "экологический хаос", - министр иностранных дел Швеции

Фото: министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что РФ может создать "экологический хаос". Поскольку Москва использует непригодные для плавания судна через Балтийское море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Gardian, которое цитирует министра.

об экологической катастрофе и

По его словам,

"Мы все пострадаем, если возникнет серьезная проблема из-за столкновения или утечки нефти из одного из этих кораблей, которые также во многих случаях непригодны для плавания или очень близки к тому, чтобы быть непригодными для плавания", - сказал Бильстрем.

Международное право позволяет перехватывать суда, если они носят ненадлежащий флаг, но некоторые нормы закона неясны. Биллстрем согласился, что члены НАТО вряд ли могут рисковать, чтобы их заметили в Красном море, нарушая свободу судоходства.

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, по словам Бильстрема, изменило стратегическую ситуацию в Балтийском море, поскольку Россия осталась единственной страной с побережьем Балтии, которая не является членом военного альянса.

Вступление Швеции в НАТО

Как ранее сообщало РБК-Украина, 26 февраля, парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь решение парламента в течение пяти дней должно утвердить исполняющий обязанности президента Венгрии Ласло Кевер.

Добавим, что Венгрия стала последней страной, ратификация которой требовалась для того, чтобы Швеция официально вступила в Альянс.

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