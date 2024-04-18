Россия готова создать "экологический хаос", - министр иностранных дел Швеции

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что РФ может создать "экологический хаос". Поскольку Москва использует непригодные для плавания судна через Балтийское море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Gardian, которое цитирует министра.
об экологической катастрофе и
По его словам,
"Мы все пострадаем, если возникнет серьезная проблема из-за столкновения или утечки нефти из одного из этих кораблей, которые также во многих случаях непригодны для плавания или очень близки к тому, чтобы быть непригодными для плавания", - сказал Бильстрем.
Международное право позволяет перехватывать суда, если они носят ненадлежащий флаг, но некоторые нормы закона неясны. Биллстрем согласился, что члены НАТО вряд ли могут рисковать, чтобы их заметили в Красном море, нарушая свободу судоходства.
Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, по словам Бильстрема, изменило стратегическую ситуацию в Балтийском море, поскольку Россия осталась единственной страной с побережьем Балтии, которая не является членом военного альянса.
Как ранее сообщало РБК-Украина, 26 февраля, парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь решение парламента в течение пяти дней должно утвердить исполняющий обязанности президента Венгрии Ласло Кевер.
Добавим, что Венгрия стала последней страной, ратификация которой требовалась для того, чтобы Швеция официально вступила в Альянс.
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