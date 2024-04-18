Россия готова создать "экологический хаос", - министр иностранных дел Швеции

об экологической катастрофе и

По его словам,

"Мы все пострадаем, если возникнет серьезная проблема из-за столкновения или утечки нефти из одного из этих кораблей, которые также во многих случаях непригодны для плавания или очень близки к тому, чтобы быть непригодными для плавания", - сказал Бильстрем.

Международное право позволяет перехватывать суда, если они носят ненадлежащий флаг, но некоторые нормы закона неясны. Биллстрем согласился, что члены НАТО вряд ли могут рисковать, чтобы их заметили в Красном море, нарушая свободу судоходства.

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, по словам Бильстрема, изменило стратегическую ситуацию в Балтийском море, поскольку Россия осталась единственной страной с побережьем Балтии, которая не является членом военного альянса.