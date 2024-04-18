Росія готова створити "екологічний хаос", - міністр закордонних справ Швеції

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що РФ може створити "екологічний хаос". Оскільки Москва використовує непридатні для плавання судна через Балтійське море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Gardian , яке цитує міністра.

Білстрем попередив про екологічну катастрофу та закликав до нових правил і механізмів забезпечення виконання, щоб запобігти "екологічному хаосу".

На Балтійськкому морі можлива екологічна катастрофа

За його словами, б лизько половини всієї російської нафти, транспортується через Балтійське море та води Данії. Зокрема Росія використовує міжнародні води, щоб уникнути перевірки.

"Ми всі постраждаємо, якщо виникне серйозна проблема через зіткнення або витік нафти з одного з цих кораблів, які також у багатьох випадках непридатні для плавання або дуже близькі до того, щоб бути непридатними для плавання", - сказав Більстрем.

Також він сказав, що кожна держава, яка є членом Міжнародної морської організації, несе відповідальність за дотримання правил і норм ІМО і має право вимагати від капітана судна, яке вважається непридатним для плавання, вжити заходів перед виходом з порту.

Однак деякі скандинавські країни стурбовані реакцією Росії, якщо вони втручаться, оскільки це може посилити переконання Москви, що Балтійське море перетворюється на "озеро НАТО", перерізаючи доступ Росії до моря з Санкт-Петербурга та інших портів, таких як Калінінград, додає міністр.

Міжнародне право дозволяє перехоплювати судна, якщо вони носять неналежний прапор, але деякі норми закону незрозумілі. Біллстрьом погодився, що члени НАТО навряд чи можуть ризикувати, щоб їх помітили у Червоному морі, порушуючи свободу судноплавства.

Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО, за словами Більстрема, змінило стратегічну ситуацію в Балтійському морі, оскільки Росія залишилася єдиною країною з балтійським узбережжям, яка не є членом військового альянсу.