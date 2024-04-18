Россия готова создать "экологический хаос", - министр иностранных дел Швеции

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что РФ может создать "экологический хаос". Поскольку Москва использует непригодные для плавания судна через Балтийское море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Gardian , которое цитирует министра.

Биллстрем предупредил об экологической катастрофе и призвал к новым правилам и механизмам обеспечения исполнения, чтобы предотвратить "экологический хаос".

На Балтийском море возможна экологическая катастрофа

По его словам, около половины всей российской нефти, транспортируется через Балтийское море и воды Дании. В частности, Россия использует международные воды, чтобы избежать проверки.

"Мы все пострадаем, если возникнет серьезная проблема из-за столкновения или утечки нефти из одного из этих кораблей, которые также во многих случаях непригодны для плавания или очень близки к тому, чтобы быть непригодными для плавания", - сказал Бильстрем.

Также он сказал, что каждое государство, являющееся членом Международной морской организации, несет ответственность за соблюдение правил и норм ИМО и имеет право требовать от капитана судна, считающегося непригодным для плавания, принять меры перед выходом из порта.

Однако некоторые скандинавские страны озабочены реакцией России, если они вмешаются, поскольку это может усилить убеждение Москвы, что Балтийское море превращается в "озеро НАТО", перерезая доступ России к морю из Санкт-Петербурга и других портов, таких как Калининград, добавляет министр.

Международное право позволяет перехватывать суда, если они носят ненадлежащий флаг, но некоторые нормы закона неясны. Биллстрем согласился, что члены НАТО вряд ли могут рисковать, чтобы их заметили в Красном море, нарушая свободу судоходства.

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, по словам Бильстрема, изменило стратегическую ситуацию в Балтийском море, поскольку Россия осталась единственной страной с побережьем Балтии, которая не является членом военного альянса.