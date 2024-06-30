Росія глушила GPS на сотнях рейсів військової авіації Британії, - The Telegraph

Нагадаємо, у березні ЗМІ повідомляли, що Росія заглушила GPS літака, в якому перебував міністр оборони Британії Грант Шаппс. Це сталося, коли міністр летів з Польщі в Британію.

Для створення перешкод Росія, ймовірно, використовує базу радіоелектронної боротьби у Калінінградському регіоні. З 15 грудня 2023 року над південною частиною Балтійського моря літаки регулярно страждають від навігаційних помилок.

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