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Росія глушила GPS на сотнях рейсів військової авіації Британії, - The Telegraph

Фото: росіяни глушать GPS британської військової авіації (flickr.com/130961247@N06)
Автор: Дмитро Левицький

Росія за чотири місяці 2024 року заглушила GPS на кожному четвертому транспортному рейсі військової авіації Британії над Східною Європою. Загальна кількість рейсів, яким глушили GPS, обчислюється сотнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Виявити масштабні перешкоди, які створюють росіяни для рейсів британської авіації, дозволив детальний аналіз сервісу 

Так, газета виявила, що 

Як зазначає 

 

Нагадаємо, у березні ЗМІ повідомляли, що Росія заглушила GPS літака, в якому перебував міністр оборони Британії Грант Шаппс. Це сталося, коли міністр летів з Польщі в Британію.

Для створення перешкод Росія, ймовірно, використовує базу радіоелектронної боротьби у Калінінградському регіоні. З 15 грудня 2023 року над південною частиною Балтійського моря літаки регулярно страждають від навігаційних помилок.

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