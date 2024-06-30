Россия глушила GPS на сотнях рейсов военной авиации Британии, - The Telegraph

Напомним, в марте СМИ сообщали, что Россия заглушила GPS самолет, в котором находился министр обороны Британии Грант Шаппс. Это произошло, когда министр летел из Польши в Британию.

Для создания помех Россия, вероятно, использует базу радиоэлектронной борьбы в Калининградском регионе. С 15 декабря 2023 года над южной частью Балтийского моря самолеты регулярно страдают от навигационных ошибок.

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