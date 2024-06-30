RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия глушила GPS на сотнях рейсов военной авиации Британии, - The Telegraph

Фото: россияне глушат GPS британской военной авиации (flickr.com/130961247@N06)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия за четыре месяца 2024 заглушила GPS на каждом четвертом транспортном рейсе военной авиации Британии над Восточной Европой. Общее количество рейсов, которым глушили GPS, исчисляется сотнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Выявить масштабные препятствия, которые создают россияне для рейсов британской авиации, позволил детальный анализ сервиса

Так, газета обнаружила, что

Как отмечает

Напомним, в марте СМИ сообщали, что Россия заглушила GPS самолет, в котором находился министр обороны Британии Грант Шаппс. Это произошло, когда министр летел из Польши в Британию.

Для создания помех Россия, вероятно, использует базу радиоэлектронной борьбы в Калининградском регионе. С 15 декабря 2023 года над южной частью Балтийского моря самолеты регулярно страдают от навигационных ошибок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияGPS