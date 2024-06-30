Россия глушила GPS на сотнях рейсов военной авиации Британии, - The Telegraph

Россия за четыре месяца 2024 заглушила GPS на каждом четвертом транспортном рейсе военной авиации Британии над Восточной Европой. Общее количество рейсов, которым глушили GPS, исчисляется сотнями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Выявить масштабные препятствия, которые создают россияне для рейсов британской авиации, позволил детальный анализ сервиса
Так, газета обнаружила, что
Как отмечает
Напомним, в марте СМИ сообщали, что Россия заглушила GPS самолет, в котором находился министр обороны Британии Грант Шаппс. Это произошло, когда министр летел из Польши в Британию.
Для создания помех Россия, вероятно, использует базу радиоэлектронной борьбы в Калининградском регионе. С 15 декабря 2023 года над южной частью Балтийского моря самолеты регулярно страдают от навигационных ошибок.
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