Росія гальмує повернення полонених "азовців", - Координаційний штаб

Під час зустрічі з родинами військовослужбовців Національної гвардії Окремого загону спеціального призначення "Азов" представник Координаційниого штабу з питань поводження з військовополоненими заявив, що російська сторона гальмує повернення "азовців".

"Ми можемо хоч щодня вимагати повернення, але це нічого не змінить", - зазначив він.

Учасники зустрічі порушили питання підтверджень полону російською стороною. Представник "Азову" повідомив, що не всі виходили з Азовсталі під наглядом міжнародних організацій. 16 і 17 травня 2022 року. Захисники евакуйовувалися без представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, але на виході всі їхні прізвища записували й переліки передали в НГУ. 18-20 травня спостерігачі МКЧХ анкетували тих, хто залишав укріплення заводу,.

"Додаткова інформація у нас від тих, кого вдалося звільнити з полону. Для нас важливо знати, де наші хлопці, і ми вимагаємо їхнього звільнення. Вид обліку не має значення, бо Росія не веде з нами жодного листування. Тобто ми не можемо написати у РФ: ану підтвердіть нам негайно того і того. Ворог не реагує навіть на запити міжнародних організацій", - наголосив представник штабу.