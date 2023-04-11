Россия тормозит возвращение пленных "азовцев", - Координационный штаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Во время встречи с семьями военнослужащих Национальной гвардии Отдельного отряда специального назначения "Азов" представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными заявил, что российская сторона тормозит возвращение "азовцев".

"Мы можем хоть каждый день требовать возвращения, но это ничего не изменит", - отметил он.

Участники встречи подняли вопрос подтверждений плена российской стороной. Представитель "Азова" сообщил, что не все выходили из Азовстали под наблюдением международных организаций. 16 и 17 мая 2022 года. Защитники эвакуировались без представителей Международного комитета Красного Креста, но на выходе все их фамилии записывали и перечни передали в НГУ. 18-20 мая наблюдатели МККК анкетировали тех, кто покидал укрепление завода.

"Дополнительная информация у нас от тех, кого удалось освободить из плена. Для нас важно знать, где наши ребята, и мы требуем их освобождения. Вид учета не имеет значения, потому что Россия не ведет с нами никакой переписки. То есть мы не можем написать в РФ: ану подтвердите нам немедленно того и того. Враг не реагирует даже на запросы международных организаций", - подчеркнул представитель штаба.