Росія фактично перетворилася на військову економіку, - доповідь

Росія за рік після вторгнення в Україну фактично перетворилася на військову економіку. У той час, як витрати на оборону зростають, доходи падають.

За даними IW, порівняно з 2022 роком доходи від експорту нафти та газу скоротяться на 35,5 млрд євро (на 20%) через західні санкції. Таким чином, у 2023 році доходи від експорту нафти та газу становитимуть лише 34% загального обсягу доходів.

"На цьому фоні постає питання, які пріоритети визначатиме російський уряд при плануванні бюджету на найближчі роки і в яких напрямках політики йому доведеться піти на урізання", - йдеться у доповіді.

Бюджет на 2023-2025 роки, затверджений Держдумою наприкінці жовтня 2022 року, передбачає подальше збільшення видатків оборонного бюджету цього року, після того, як у 2022 році ця стаття вже збільшилася на 31%. Сильне зростання також намічене для національної безпеки та правоохоронних органів, витрати на які зростуть на 55% у 2023 році.

Росія відчуватиме більший тиск, ніж раніше, щоб фінансувати військову економіку і водночас не надто обтяжувати населення скороченням соціальних витрат. Початкові заходи, такі як продаж російських золотих резервів, вказують на існуючий дефіцит фінансування, наголошується у доповіді.

"Щоб ще більше послабити путінську військову машину, необхідно підтримувати економічний тиск за допомогою санкцій та розширювати його на міжнародному рівні. Азіатські демократії ще не приєдналися до енергетичного ембарго, що було б важливим кроком з огляду на високу залежність Росії від експортних надходжень", - вважають автори доповіді. .

Граничні ціни на російську енергію слід просувати, а їхню ефективність слід перевіряти на постійній основі. Крім того, необхідно закрити лазівки для обходу санкцій: слід уважніше стежити за західним реекспортом. Наприклад, Туреччину, експорт якої у 2022 році зріс на 62% порівняно з попереднім роком, необхідно перевірити щодо товарів, які підпадають під списки санкцій ЄС, йдеться в повідомленні.