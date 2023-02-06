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У РФ зафіксували у січні рекордний дефіцит бюджету

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Росія, Понеділок 06 лютого 2023 22:29
У РФ зафіксували у січні рекордний дефіцит бюджету Фото: економіка Росії стає дедалі дефіцитнішою і знижує можливості РФ вести війну (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Дефіцит державного бюджету Росії у січні 2023 року становив 1,76 трлн рублів, або майже 25 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів РФ.

Як зазначено у повідомленні російського відомства, доходи порівняно з 2022 роком впали на 35%, тоді як витрати збільшились на 59%. Такого великого дефіциту бюджету у Росії не було ніколи, як підкреслюють російські журналісти у Telegram-каналах.

При цьому дефіцит в розмірі 2,9 трлн рублів вже закладено у федеральному бюджеті на 2023 рік, тобто більша частина дефіциту вже сформована в перший же місяць року.

У РФ зафіксували у січні рекордний дефіцит бюджету

Нафтогазові доходи Росії у січні скоротилися порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 46%, що пояснюють зниженням котирувань цін на нафту і скороченням обсягів експорту природного газу.

Крім того, у січні 2023 року Росія заробила від продажу газу і нафти тільки 426 млрд, або 6 млрд доларів, порівняно із 795 млрд рублів у січні торік.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що обмеження цін на нафту значно позначилось на прибутках Росії.

Раніше ми писали, що 4 лютого, Рада Європейського союзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з Росії.

Нагадаємо, в Міністерстві фінансів США заявили, що нова стеля на нафту з Росії послабить здатність Путіна вести війну.

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