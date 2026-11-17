Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада безпілотники атакували підприємство "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані. Після удару на території одного з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії спалахнула пожежа.

Тієї ж ночі масована атака дронів відбувалася і на Москву. За повідомленням мера Сергія Собяніна, до опівночі на підльоті до столиці нібито знищили близько 200 безпілотників. У місті та області лунали вибухи, повідомлялося про падіння уламків.