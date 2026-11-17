Напомним, в ночь на 17 ноября беспилотники атаковали предприятие "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. После удара на территории одного из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России вспыхнул пожар.

Той же ночью массированная атака дронов происходила и на Москву. По сообщению мэра Сергея Собянина, к полуночи на подлете в столицу якобы уничтожено около 200 беспилотников. В городе и области раздавались взрывы, сообщалось о падении обломков.