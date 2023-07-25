Росія додатково замінувала підходи до українських портів, - постпред Британії в ООН

Російські окупанти розмістили додаткові морські міни на підходах до українських портів у Чорному морі.

Про це заявила постійний представник Британії в ООН Барбара Вудворд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За її словами, Британія має інформацію про можливе розширення атак російських окупантів на об'єкти, пов'язані з експортом зерна, включаючи атаки на цивільне судноплавство в Чорному морі.

"Наша інформація також вказує на те, що Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів. Ми згодні з оцінкою США, що це скоординована спроба виправдати та покласти на Україну провину за будь-які напади на цивільні судна у Чорному морі", - наголосила дипломат.

Вона зазначила, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вже розповів про це президентові України Володимиру Зеленському під час сьогоднішньої телефонної розмови.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, Росія минулого тижня вирішила вийти із "зернової угоди". Таким чином експорт українського зерна Чорним морем було припинено.

Країна-агресор спробувала виправдати такий крок тим, що її умови нібито не виконуються. Чиновники РФ найбільше скаржилися на відсутність транзиту російського аміаку через Україну.

Після цього президент Володимир Зеленський запропонував ООН та Туреччині продовжити український експорт Чорним морем без участі Росії. За його словами, зараз Кабмін формує детальний план таких зернових перевезень.

У відповідь Росія пригрозила топити всі кораблі, які направлятимуть до морських портів нашої країни.