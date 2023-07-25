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Россия дополнительно заминировала подходы к украинским портам, - постпред Британии в ООН

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Вторник 25 июля 2023 19:39
Россия дополнительно заминировала подходы к украинским портам, - постпред Британии в ООН Фото: Россия дополнительно заминировала подходы к украинским портам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты разместили дополнительные морские мины на подходах к украинским портам в Черном море.

Об этом заявила постоянный представитель Британии в ООН Барбара Вудворд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По ее словам, у Британии есть информация о возможном расширении атак российских оккупантов на объекты, которые связаны с экспортом зерна, включая атаки на гражданское судоходство в Черном море.

"Наша информация также указывает на то, что Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам. Мы согласны с оценкой США, что это скоординированная попытка оправдать и возложить на Украину вину за любые нападения на гражданские суда в Черном море", - подчеркнула дипломат.

Она отметила, что премьер-министр Британии Риши Сунак уже рассказал об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе сегодняшнего телефонного разговора.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, Россия на прошлой неделе решила выйти из "зерновой сделки". Таким образом экспорт украинского зерна по Черному морю был приостановлен.

Страна-агрессор попыталась оправдать такой шаг тем, что ее условия якобы не выполняются. Чиновники РФ больше всего жаловались на отсутствие транзита российского аммиака через Украину.

После этого президент Владимир Зеленский предложил ООН и Турции продолжить украинский экспорт по Черному морю без участия России. По его словам, сейчас Кабмин формирует детальный план таких зерновых перевозок.

В ответ Россия пригрозила топить все корабли, которые будут направлять в морские порты нашей страны.

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