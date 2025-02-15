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Россия за сутки потеряла почти 1200 солдат и 59 артсистем: данные Генштаба ВСУ

Суббота 15 февраля 2025 08:05
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Россия за сутки потеряла почти 1200 солдат и 59 артсистем: данные Генштаба ВСУ Фото: ВСУ продолжают наносить потери оккупантам (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

За последние сутки, с 14 на 15 февраля, потери российской армии в войне против Украины составили 1180 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 59 артсистем, 117 дронов и 127 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 856 660 (+1 180) чел;
  • танков - 10 068 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 927 (+17) ед;
  • артиллерийских систем - 23 174 (+59) ед;
  • РСЗО - 1283 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1067 (+1) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 341 (+117) ед;
  • крылатых ракет - 3063 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 37 379 (+127) ед;
  • специальной техники - 3747 (+2) ед.

Россия за сутки потеряла почти 1200 солдат и 59 артсистем: данные Генштаба ВСУ

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте, по данным Генштаба, по состоянию на вечер произошло 99 боевых столкновений. Украинские защитники продолжали давать отпор попыткам оккупантов продвинуться в глубину украинской территории.

Также в Генштабе рассказали, что российские захватчики за прошедший день нанесли 45 авиационных ударов, сбросив 64 управляемые авиационные бомбы. Также использовали около тысячи дронов-камикадзе и осуществили более 4,5 тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Россия за сутки потеряла почти 1200 солдат и 59 артсистем: данные Генштаба ВСУ
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