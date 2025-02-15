Россия за сутки потеряла почти 1200 солдат и 59 артсистем: данные Генштаба ВСУ

За последние сутки, с 14 на 15 февраля, потери российской армии в войне против Украины составили 1180 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 59 артсистем, 117 дронов и 127 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте, по данным Генштаба, по состоянию на вечер произошло 99 боевых столкновений. Украинские защитники продолжали давать отпор попыткам оккупантов продвинуться в глубину украинской территории.

Также в Генштабе рассказали, что российские захватчики за прошедший день нанесли 45 авиационных ударов, сбросив 64 управляемые авиационные бомбы. Также использовали около тысячи дронов-камикадзе и осуществили более 4,5 тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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