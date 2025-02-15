Россия за сутки потеряла почти 1200 солдат и 59 артсистем: данные Генштаба ВСУ
За последние сутки, с 14 на 15 февраля, потери российской армии в войне против Украины составили 1180 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 59 артсистем, 117 дронов и 127 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 856 660 (+1 180) чел;
- танков - 10 068 (+11) ед;
- боевых бронированных машин - 20 927 (+17) ед;
- артиллерийских систем - 23 174 (+59) ед;
- РСЗО - 1283 (+1) ед;
- средства ПВО - 1067 (+1) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 341 (+117) ед;
- крылатых ракет - 3063 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 37 379 (+127) ед;
- специальной техники - 3747 (+2) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что за прошедшие сутки на фронте, по данным Генштаба, по состоянию на вечер произошло 99 боевых столкновений. Украинские защитники продолжали давать отпор попыткам оккупантов продвинуться в глубину украинской территории.
Также в Генштабе рассказали, что российские захватчики за прошедший день нанесли 45 авиационных ударов, сбросив 64 управляемые авиационные бомбы. Также использовали около тысячи дронов-камикадзе и осуществили более 4,5 тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
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