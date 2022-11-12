Росія добивається підключення великого державного банку до SWIFT
Росія в рамках переговорів про "зернову угоду" з представниками ООН порушувала питання підключення до системи SWIFT державного "Россільгоспбанку".
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Ми обговорюємо це не вперше, тому що, на мій погляд, перепідключення "Россільгоспбанку", яке забезпечує більшість транзакцій з сільськогосподарських питань, сільськогосподарських операцій, є ключовим питанням. Без цього, звичайно, ми просто не можемо просуватися вперед... Ми над цим працюємо, і ми цього добиватимемося", – заявив він.
Заступник глави МЗС РФ зазначив, що існують конкретні опрацювання того, як можна як тимчасову опцію відкривати кореспондентські рахунки в низці зарубіжних банків – Citibank та JPMorgan.
Раніше експерт заявив, що відключення всіх банків від SWIFT очікувати не варто, доки торгівля Заходу з Росією не припиниться повністю. Для зовнішньоторговельних операцій потрібен якийсь російський банк.
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