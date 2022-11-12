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Росія добивається підключення великого державного банку до SWIFT

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Москва, Субота 12 листопада 2022 21:58
Росія добивається підключення великого державного банку до SWIFT Фото: Росія намагається підключити великий банк до SWIFT (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія в рамках переговорів про "зернову угоду" з представниками ООН порушувала питання підключення до системи SWIFT державного "Россільгоспбанку".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ми обговорюємо це не вперше, тому що, на мій погляд, перепідключення "Россільгоспбанку", яке забезпечує більшість транзакцій з сільськогосподарських питань, сільськогосподарських операцій, є ключовим питанням. Без цього, звичайно, ми просто не можемо просуватися вперед... Ми над цим працюємо, і ми цього добиватимемося", – заявив він.

Заступник глави МЗС РФ зазначив, що існують конкретні опрацювання того, як можна як тимчасову опцію відкривати кореспондентські рахунки в низці зарубіжних банків – Citibank та JPMorgan.

Раніше експерт заявив, що відключення всіх банків від SWIFT очікувати не варто, доки торгівля Заходу з Росією не припиниться повністю. Для зовнішньоторговельних операцій потрібен якийсь російський банк.

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SWIFT Російська Федерація
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