Россия добивается подключения крупного государственного банка к SWIFT
Россия в рамках переговоров о "зерновом соглашении" с представителями ООН поднимала вопросы подключения к системе SWIFT государственного "Россельхозбанка".
Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Мы обсуждаем это не впервые, потому что, с моей точки зрения, переподключение "Россельхозбанка", которое обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным вопросам, сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед... Мы над этим работаем, и мы будем этого добиваться", – заявил он.
Замглавы МИД РФ отметил, что существуют конкретные проработки того, как можно как временную опцию открывать корреспондентские счета в ряде зарубежных банков – Citibank и JPMorgan.
Ранее эксперт заявил, что отключения всех банков от SWIFT ожидать не стоит до тех пор, пока торговля Запада с Россией не прекратится полностью. Для внешнеторговых операций необходим какой-то российский банк.
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