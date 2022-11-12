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Россия добивается подключения крупного государственного банка к SWIFT

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Москва, Суббота 12 ноября 2022 21:58
Россия добивается подключения крупного государственного банка к SWIFT Фото: Россия пытается подключить крупный банк к SWIFT (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия в рамках переговоров о "зерновом соглашении" с представителями ООН поднимала вопросы подключения к системе SWIFT государственного "Россельхозбанка".

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсуждаем это не впервые, потому что, с моей точки зрения, переподключение "Россельхозбанка", которое обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным вопросам, сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед... Мы над этим работаем, и мы будем этого добиваться", – заявил он.

Замглавы МИД РФ отметил, что существуют конкретные проработки того, как можно как временную опцию открывать корреспондентские счета в ряде зарубежных банков – Citibank и JPMorgan.

Ранее эксперт заявил, что отключения всех банков от SWIFT ожидать не стоит до тех пор, пока торговля Запада с Россией не прекратится полностью. Для внешнеторговых операций необходим какой-то российский банк.

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SWIFT Российская Федерация
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