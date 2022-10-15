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Росія депортувала вже кілька тисяч дітей із окупованої Херсонської області

Фото: Росія депортувала вже кілька тисяч дітей із окупованої Херсонської області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія депортувала із захопленої Херсонської області кілька тисяч українських дітей.

"На сьогоднішній день йдуть постійні обстріли, це небезпечно. Тому було запропоновано ("виїхати" з регіону, - ред.) спочатку дітям", - заявив він.

Російський прем'єр зізнався, що "кілька тисяч дітей уже перебувають на території інших регіонів Росії", нібито "відпочиваючи" в будинках відпочинку, дитячих таборах.

При цьому Хуснуллін не приховував, що РФ депортує на свою територію "близько 500 осіб на день".

Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни в Україну вдалося повернути 96 незаконно депортованих дітей.

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Херсонська область