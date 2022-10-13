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З початку війни в Україну повернули 96 незаконно депортованих дітей, - Мінреінтеграції

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Четвер 13 жовтня 2022 14:16
З початку війни в Україну повернули 96 незаконно депортованих дітей, - Мінреінтеграції Фото: з початку війни в Україну повернули 96 незаконно депортованих дітей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни в Україну вдалося повернути 96 незаконно депортованих дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграцію .

"З Росії та ТОТ повернули вже 96 українських дітей. 96 маленьких українців знову на батьківщині. Зусиллями уряду, волонтерів, усіх небайдужих родини з'єднуються", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, в Офісі омбудсмена уточнюють, що з початку війни з України вивезли понад 8 тисяч дітей. З них 6578 дітей було знайдено та 96 вже повернулися додому. При цьому через російську агресію 422 дитини загинули, ще 239 зникли безвісти.

Якщо ви володієте інформацією про незаконне вивезення дітей до РФ, можете зателефонувати до НДБ на цілодобову гарячу лінію 16-48 або в Департамент кризового реагування Мінреінтеграції: 050-562-03-13.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну повернули ще 37 дітей, яких наприкінці серпня окупанти примусово вивезли на територію Росії.

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