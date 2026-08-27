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Росія зруйнувала розподільчий центр "Аврори" на Київщині

19:22 27.08.2026 Чт
2 хв
Жертв серед працівників вдалося уникнути
aimg Сергій Козачук
Фото: РФ зруйнувала розподільчий центр "Аврори" (avrora.ua)

Унаслідок ранкової ворожої атаки на Київщині зруйновано розподільчий центр ритейлера "Аврора".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника мережі Тараса Панасенка.

Деталі наслідків удару

За словами співзасновника компанії, об'єкт зазнав руйнувань уранці після чергової повітряної атаки російських військ.

Персонал центру не постраждав.

"Головне, що завдяки оперативному реагуванню і дотриманню правил безпеки наші співробітники не постраждали", - зазначив Панасенко.

Він також висловив вдячність команді за злагоджену роботу під час надзвичайної ситуації та усім, хто висловив підтримку.

Удари РФ по торгових мережах

Нагадаємо, Росія продовжує систематично атакувати цивільні об'єкти та бізнес у різних регіонах України. Останнім часом ворог посилив повітряний терор, завдаючи повторних ударів та цілеспрямовано б'ючи по економічному тилу.

Зокрема, російські війська завдали ракетного удару по розподільчому центру мережі "Аврора".

Під час цієї атаки окупанти вдалися до підлої тактики: вони повторно обстріляли об'єкт, коли на місці вже працювали рятувальники та локалізовували наслідки першого влучання.

Експерти зазначають, що подібні дні масованих атак є непоодинокими.

Наприклад, під обстрілами опиняються й інші логістичні вузли, а через суцільні тривоги в Києві та області військовий аналітик пояснив тактику системних ударів РФ по українському бізнесу та складах.

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