Росія зруйнувала розподільчий центр "Аврори" на Київщині

Удари РФ по торгових мережах

Нагадаємо, Росія продовжує систематично атакувати цивільні об'єкти та бізнес у різних регіонах України. Останнім часом ворог посилив повітряний терор, завдаючи повторних ударів та цілеспрямовано б'ючи по економічному тилу.

Зокрема, російські війська завдали ракетного удару по розподільчому центру мережі "Аврора".

Під час цієї атаки окупанти вдалися до підлої тактики: вони повторно обстріляли об'єкт, коли на місці вже працювали рятувальники та локалізовували наслідки першого влучання.

Експерти зазначають, що подібні дні масованих атак є непоодинокими.

Наприклад, під обстрілами опиняються й інші логістичні вузли, а через суцільні тривоги в Києві та області військовий аналітик пояснив тактику системних ударів РФ по українському бізнесу та складах.