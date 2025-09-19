ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія через зміни клімату втратить трильйони рублів, - СЗРУ

П'ятниця 19 вересня 2025 07:45
UA EN RU
Росія через зміни клімату втратить трильйони рублів, - СЗРУ Фото: до 2050 року втрати житлового фонду РФ можуть сягнути 20,7 млрд доларів (flickr.com/worldbank)
Автор: Едуард Ткач

Російська економіка через потепління, де зазвичай холодно, а також зростання екстремальних природних явищ - втратить трильйони рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

У розвідці зазначили, що внаслідок танення та природних явищ в Арктиці вже постраждали до 60% будівель.

"До середини століття лише втрати житлового фонду можуть сягнути 20,7 млрд доларів, а загальний збиток інфраструктурі перевищить 100 млрд доларів", - йдеться у повідомленні.

Як пише СЗРУ, сумарні втрати для економіки РФ оцінюються мінімум у 5 трлн рублів до 2050 року.

Особливо дорого буде вартувати утримання доріг у північних регіонах РФ, а саме - від 422 до 865 млрд рублів кожного року. Під найбільшим ризиком Чукотка, Якутія та Магаданська область.

Окрім того, проблеми виникають і в агросекторі.

"У південних регіонах очікується падіння врожайності зернових із втратами понад 100 млрд рублів на рік. Часткове розширення виробництва в центральних і північних регіонах не зможе компенсувати цей дефіцит", - повідомляє розвідка.

Також під загрозою навіть цифрова інфраструктура. СЗРУ інформує, що до 2050 року до 30% дата-центрів у Московській області можуть стати жертвами повеней, пожеж та сильних вітрів.

"Уже сьогодні збитки від стихійних лих становлять 900 мільярдів рублів щорічно", - сказано у публікації.

Резюмуючи у розвідці додали, що Російська Федерація стрімко входить "у фазу системної деградації інфраструктури, економіки та сільського господарства", а наслідки кліматичних змін будуть лише поглиблювати кризу.

Падіння економіки РФ

Нагадаємо, днями в розвідці повідомляли, що інвестиції в нерухомість у першому півріччі 2025 року впали на 44%. Крім цього, є й інші фактори, які вказують на масові банкрутства забудовників.

Крім того, в СВРУ поінформували, що цієї осені кожна десята компанія в Росії планує скорочення персоналу. Це пов'язано з падінням попиту, підвищенням податків і подорожчанням кредитів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
Новини
Путін втрачає більше людей, ніж вбиває, - Трамп
Путін втрачає більше людей, ніж вбиває, - Трамп
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною