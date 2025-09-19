ua en ru
Россия из-за изменения климата потеряет триллионы рублей, - СВРУ

Пятница 19 сентября 2025 07:45
Россия из-за изменения климата потеряет триллионы рублей, - СВРУ Фото: к 2050 году потери жилищного фонда РФ могут достичь 20,7 млрд долларов (flickr.com/worldbank)
Автор: Эдуард Ткач

Российская экономика из-за потепления, где обычно холодно, а также роста экстремальных природных явлений - потеряет триллионы рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины (СВРУ).

В разведке отметили, что в результате таяния и природных явлений в Арктике уже пострадали до 60% зданий.

"К середине века только потери жилого фонда могут достичь 20,7 млрд долларов, а общий ущерб инфраструктуре превысит 100 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Как пишет СВРУ, суммарные потери для экономики РФ оцениваются минимум в 5 трлн рублей до 2050 года.

Особенно дорого будет стоить содержание дорог в северных регионах РФ, а именно - от 422 до 865 млрд рублей ежегодно. Под наибольшим риском Чукотка, Якутия и Магаданская область.

Кроме того, проблемы возникают и в агросекторе.

"В южных регионах ожидается падение урожайности зерновых с потерями более 100 млрд рублей в год. Частичное расширение производства в центральных и северных регионах не сможет компенсировать этот дефицит", - сообщает разведка.

Также под угрозой даже цифровая инфраструктура. СВРУ информирует, что к 2050 году до 30% дата-центров в Московской области могут стать жертвами наводнений, пожаров и сильных ветров.

"Уже сегодня убытки от стихийных бедствий составляют 900 миллиардов рублей ежегодно", - сказано в публикации.

Резюмируя в разведке добавили, что Российская Федерация стремительно входит "в фазу системной деградации инфраструктуры, экономики и сельского хозяйства", а последствия климатических изменений будут только усугублять кризис.

Падение экономики РФ

Напомним, на днях в разведке сообщали, что инвестиции в недвижимость в первом полугодии 2025 года упали на 44%. Помимо этого есть и другие факторы, которые указывают на массовые банкротства застройщиков.

Кроме того, в СВРУ информировали, что этой осенью каждая десятая компания в России планирует сокращение персонала. Это связано с падением спроса, повышением налогов и подорожанием кредитов.

