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Росія, через нестачу кадрів, почала перевозити на окуповані території лікарів з Сирії

Фото: Росія привезла у Каховку лікарів, які були в Сирії (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Росія продовжує перевозити своїх громадян на окуповані території України. Цього разу до Херсонської області приїхали лікарі із Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Більшість місцевих лікарів відмовилися співпрацювати з росіянами і виїхали з окупованих територій. Через це там виник дефіцит кадрів і Росія змушена завозити туди своїх громадян.

Так до Каховки прибули російські лікарі з однієї з лікарень Санкт-Петербурга. Група цих гастролерів фактично заробляє кошти, адже отримує надбавку за роботу в зонах воєнних дій, й до цього ці лікарі працювали в окупованій Сирії.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України з початку літа продовжують свій контрнаступ. Їхні успіхи вже фіксують на окремих ділянках фронту.

Зокрема, українським військовим вдалося деокупувати низку населених пунктів на південному сході країни. Нещодавно вони змогли звільнити від росіян село Старомайорське.

Також просування ЗСУ відбувається під Бахмутом, де вони наступають північніше та південніше міста. Силами оборони зайняті панівні висоти біля населеного пункту.

Як зазначав наприкінці липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, для деокупації Бахмута вже створено всі умови.

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