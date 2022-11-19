Россия строит оборонительные рубежи в Крыму, а ВСУ продолжают контрнаступление: карты боев

Российские войска укрепляют тылы в Луганской области, а также строят оборонительные рубежи в Запорожской области и Крыму. В то же время ВСУ продолжают контрнаступательные действия на западе Луганщины и продолжают героически держать Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Контрнаступление на западе Луганской области

Российские войска укрепили тыловые районы Луганской области и попытались вернуть утраченные позиции во время продолжения контрнаступательных действий украинских войск на линии Сватово-Кременная 18 ноября. В Генштабе Украины отметили, что отступившие из Херсонской области российские войска перешли под Новоайдар Луганской области

Украинские военные источники также сообщили, что украинские войска отразили атаки на Новоселовское и Стельмаховк. Российские источники утверждают, что украинские войска атаковали в этом районе в направлении Куземовки. На видео с геолокацией видно, как украинский десант уничтожает российский зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2 в Дачном.

В то же время, по данным российских источников, ВСУ наступали на Краснопоповку, но успеха не имели. Также украинские защитники продолжают попытки наступать юго-восточнее Кременной в направлении Лисичанска и Попасной.

Бои на Донбассе

18 ноября российские войска продолжали ограниченные наземные наступления вблизи Бахмута и Авдеевки и на западе Донецкой области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наземные штурмы к северо-востоку от Бахмута близ Спирного и Белогоровки и к югу от Бахмута близ Опытного.

Заместитель министра внутренних дел так называемой "ЛНР" Виталий Киселев заявил, что силы ЧВК "Вагнера" отразили контратаки украинских войск на юго-восточной окраине Бахмута и вблизи Опытного.

Генштаб сообщил, что украинские силы отразили наземные атаки на юго-запад от Авдеевки в районе Первомайского и Водяного и юго-западнее города Донецка в районе Новомихайловки.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 ноября, показывают, что российские войска добились незначительных успехов, продвигаясь на запад по направлению к Первомайскому. Российское МО утверждало, что их войска отразили наземные атаки восточнее Угледара возле Сладкого, Владимировки и Павловки.

Ситуация в Херсонской области

18 ноября российские войска продолжали вести оборонительные деяния на левом берегу Днепра в Херсонской области. Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что российские войска продолжают обустраивать оборонные рубежи и пополнять свои силы на востоке Херсонской области.

Российские войска продолжают отступать от восточного берега реки Днепр, принудительно переселяя мирных жителей из Новокиевки и транспортируя медицинское оборудование из Новой Каховки в Крым. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска продолжали наносить удары по районам правого берега Днепра, включая Херсон, Чернобаевку, Антоновку и Берислав.

Украинские войска продолжали наносить удары по российским военным средствам и районам сосредоточения к югу от Днепра. Генштаб сообщил, что украинские удары в предыдущие дни убили более 50 российских военных в Скадовске и уничтожили боеприпасы в Чаплинке. Южное оперативное командование ВСУ заявило, что украинские удары уничтожили военные средства вдоль восточного берега реки, в частности, в Новой Каховке, Голой Пристани и Олешках.

Российские оккупационные чиновники и военное руководство, кажется, все больше озабочены следующими украинскими контрнаступательными операциями на юге Украины. В Генштабе Украины заявили, что российские войска накапливают инженерную технику для строительства оборонных рубежей в Михайловском районе Запорожской области и используют производственные предприятия Запорожской области для строительства большего количества оборонительных сооружений.

Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские чиновники не готовятся к зимнему "затишью" в боевых действиях в Запорожской области. А глава оккупационного режима Крыма Сергей Аксенов объявил, что российские войска строят оборонительные линии на севере Крыма.

Российские войска продолжили обычный обстрел районов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Также ISW сообщают, что Россия продолжает сталкиваться с очень низким моральным духом и плохой дисциплиной среди своих сил на фоне продолжающейся внутренней реакции на частичную мобилизацию. А российские оккупационные власти продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме этого, российско-оккупационные органы и войска продолжили усиление фильтрационных мер на оккупированных Россией территориях в Украине. Например, центр "Украинское Сопротивление" сообщил, что оккупанты эвакуировали подозреваемых в проукраинской деятельности местных жителей в Михайловке и отправили их в Тимошевку Запорожской области с помощью местных коллаборантов.