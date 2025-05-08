Росія будує новий завод з виробництва вибухових речовин, - Reuters

Як зазначає агенство, збільшення постачання вибухових речовин для боєприпасів має вирішальне значення для військових дій Росії в Україні. Аналіз документів і супутникових знімків, проведений Reuters, показав, що нова виробнича лінія може значно збільшити вогневу міць РФ.

За даними агентства, відбувається масштабне розширення заводу у Сибірі. Воно має допомогти збільшити виробництво потужної вибухівки, "яка використовується в артилерійських снарядах та інших боєприпасах у війні в Україні". Адже нині Москва змушена імпортувати величезну кількість снарядів з Північної Кореї, а її власні запаси боєприпасів зменшуються.

Нова виробнича лінія будується на заводі, що належить державній оборонній компанії "Завод ім. Я. М. Свердлова". Це великий виробник вибухових речовин.

За інформацією Reuters, російські плани можна відстежити в десятках документів, розміщених Головним управлінням спеціального будівництва міністерства на сайті державних закупівель у період з лютого 2023 року по вересень 2024 року.

Також інформацію можна знайти в документах про закупівлю, в рамках якої приймалися заявки на участь у створенні необхідної інфраструктури.

Як зазначає агенство, потужностей виробництва вистачило б, наприклад, для забезпечення вибуховою речовиною 1,28 млн російських артилерійських снарядів 152 мм.