Росія будує новий завод з виробництва вибухових речовин, - Reuters

Росія будує новий великий завод у Сибірі, щоб наростити виробництво вибухових речовин, які використовується в артилерійських снарядах та інших боєприпасах у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає агенство, збільшення постачання вибухових речовин для боєприпасів має вирішальне значення для військових дій Росії в Україні. Аналіз документів і супутникових знімків, проведений Reuters, показав, що нова виробнича лінія може значно збільшити вогневу міць РФ.
За даними агентства, відбувається масштабне розширення заводу у Сибірі. Воно має допомогти збільшити виробництво потужної вибухівки, "яка використовується в артилерійських снарядах та інших боєприпасах у війні в Україні". Адже нині Москва змушена імпортувати величезну кількість снарядів з Північної Кореї, а її власні запаси боєприпасів зменшуються.
Нова виробнича лінія будується на заводі, що належить державній оборонній компанії "Завод ім. Я. М. Свердлова". Це великий виробник вибухових речовин.
За інформацією Reuters, російські плани можна відстежити в десятках документів, розміщених Головним управлінням спеціального будівництва міністерства на сайті державних закупівель у період з лютого 2023 року по вересень 2024 року.
Також інформацію можна знайти в документах про закупівлю, в рамках якої приймалися заявки на участь у створенні необхідної інфраструктури.
Як зазначає агенство, потужностей виробництва вистачило б, наприклад, для забезпечення вибуховою речовиною 1,28 млн російських артилерійських снарядів 152 мм.
Нагадаємо, 5 квітня дрони Служби безпеки України атакували російський завод "Промсинтез". Це одне з провідних в Росії виробництв вибухівки.
Також влітку 2023 року на заводі "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області у РФ був вибух. Через даний інцидент на підприємстві, яке займається виробництвом вибухових речовин, загинуло шестеро людей, ще двоє отримали травми.
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