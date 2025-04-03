Росія будує новий флагман, який більший за крейсер "Москва", - Newsweek

Нещодавно оприлюднені супутникові знімки показують, що Росія намагається побудувати судно, яке перевершить ракетний крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту, який був знищений Україною в перші дні війни.

Українське військове видання Defence Express опублікувало супутникові знімки, на яких видно, як Росія просувається в будівництві одного з двох своїх десантних кораблів проекту 23900 типу "Іван Рогов".

Повідомляється, що ці судна здатні перевозити до 90 одиниць військової техніки, включаючи 15 вертольотів.

Наразі також відомо, що Росія відстає від графіка будівництва свого корабля типу "Іван Рогов", який був закладений на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі на анексованому Кримському півострові в липні 2020 року.

Defence Express повідомило, що, виходячи з останніх супутникових знімків, судно буде близько 220 метрів в довжину і 40 метрів в ширину.