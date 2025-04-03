Росія будує новий флагман, який більший за крейсер "Москва", - Newsweek

Російська Федерація будує свій найбільший корабель "Іван Рогов" в Керчі. Судно, може перевершить ракетний крейсер "Москва".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek та Defence Express.
Нещодавно оприлюднені супутникові знімки показують, що Росія намагається побудувати судно, яке перевершить ракетний крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту, який був знищений Україною в перші дні війни.
Українське військове видання Defence Express опублікувало супутникові знімки, на яких видно, як Росія просувається в будівництві одного з двох своїх десантних кораблів проекту 23900 типу "Іван Рогов".
Повідомляється, що ці судна здатні перевозити до 90 одиниць військової техніки, включаючи 15 вертольотів.
Наразі також відомо, що Росія відстає від графіка будівництва свого корабля типу "Іван Рогов", який був закладений на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі на анексованому Кримському півострові в липні 2020 року.
Defence Express повідомило, що, виходячи з останніх супутникових знімків, судно буде близько 220 метрів в довжину і 40 метрів в ширину.
Зауважимо, що крейсер "Москва" затонула невдовзі після того, як Україна заявила, що вразила судно ракетами у 2022 році, завдавши значних ушкоджень. Тоді Росія відкинула претензії, пояснивши інцидент пожежею на борту, яка спровокувала вибух боєприпасів.
Однак, як відомо, крейсер був атакований ракетами "Нептун" українського виробництва. Корабель спочатку був підбитий, там виникла пожежа. Однак росіянам все ж не вдалося врятувати "Москву", екіпаж також пішов на дно.
Ця подія досі вважається однією з головних перемог України від початку повномасштабної війни.
Детальніше про затоплення російського крейсера, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
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