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Росія будує мережу пропаганди в Африці: ГУР попередило про глобальну загрозу

Неділя 13 липня 2025 10:08
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Росія будує мережу пропаганди в Африці: ГУР попередило про глобальну загрозу Ілюстративне фото: Росія посилює пропаганду в Африці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія активізує поширення пропаганди в Африці. Для цього активно використовуються державні медіа ТАСС і RT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

У ГУР звернули увагу, що мовлення російських пропагандистських ЗМІ ведеться в більш ніж 40 країнах Африки шістьма мовами. З червня цього року розпочався переклад контенту португальською мовою для впливу на жителів Мозамбіку та Анголи. Також до кінця року планується запуск мовлення амхарською мовою в Ефіопії.

"Російська пропаганда - це загроза глобального рівня, яка працює для однієї мети - територіальної, ресурсної та культурної експансії агресора", - зазначив представник української військової розвідки Андрій Юсов.

У ГУР уточнили, що тільки за два роки кількість африканських телеканалів-партнерів RT збільшилася з 30 до 60.

Також RT організовує освітні програми для африканських журналістів. У 2024 році таку підготовку за російськими стандартами пройшли понад тисячу журналістів. З червня цього року навчання розпочали в столиці Ефіопії. Аналогічні програми хочуть запустити і в інших країнах. У Росії вже почався підбір кадрів.

Зі свого боку ТАСС планує відкрити кореспондентські бюро в Ефіопії, Сенегалі, Алжирі, ДР Конго та інших африканських країнах. Персонал у такі структури підбирають під контролем ФСБ.

Росія просуває свої інтереси в Африці

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки писало про те, що російський диктатор Володимир Путін намагається посилити вплив РФ в Африці за рахунок інфраструктурних проєктів.

Зокрема, російська залізниця (РЖД) розглядає реалізацію проєктів у Буркіна-Фасо, Гані та ПАР.

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Російська Федерація Африка Головне управління розвідки ГУР
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