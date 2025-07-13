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Россия строит сеть пропаганды в Африке: ГУР предупредило о глобальной угрозе

Воскресенье 13 июля 2025 10:08
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Россия строит сеть пропаганды в Африке: ГУР предупредило о глобальной угрозе Иллюстративное фото: Россия усиливает пропаганду в Африке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия активизирует распространение пропаганды в Африке. Для этого активно используются государственные медиа ТАСС и RT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

В ГУР обратили внимание, что вещание российских пропагандистских СМИ ведется в более чем 40 странах Африки на шести языках. С июня этого года начался перевод контента на португальский язык для влияния на жителей Мозамбика и Анголы. Также до конца года планируется запуск вещания на амхарском языке в Эфиопии.

"Российская пропаганда - это угроза глобального уровня, работающая для одной цели - территориальной, ресурсной и культурной экспансии агрессора", - отметил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов.

В ГУР уточнили, что только за два года количество африканских телеканалов-партнеров RT увеличилось с 30 до 60.

Также RT организовывает образовательные программы для африканских журналистов. В 2024 году такую подготовку по российским стандартам прошли более тысячи журналистов. С июня этого года обучение начали в столице Эфиопии. Аналогичные программы хотят запустить и в других странах. В России уже начался подбор кадров.

В свою очередь ТАСС планирует открыть корреспондентские бюро в Эфиопии, Сенегале, Алжире, ДР Конго и других африканских странах. Персонал в такие структуры подбирают под контролем ФСБ.

Россия продвигает свои интересы в Африке

Напомним, ранее Главное управление разведки писало о том, что российский диктатор Владимир Путин пытается усилить влияние РФ в Африке за счет инфраструктурных проектов.

В частности, российская железная дорога (РЖД) рассматривает реализацию проектов в Буркина-Фасо, Гане и ЮАР.

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Российская Федерация Африка Главное управление разведки ГУР
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