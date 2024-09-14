UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія не буде застосовувати навіть тактичну ядерну зброю, - генерал США

Фото: екс-голова Центрального Командування Збройних сил США Девід Петреус (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Країни Заходу припускали ймовірність використання Росією ядерної зброї, переоцінивши підтримку Кремля з боку Китаю.

Про це заявив колишній голова Центрального Командування Збройних сил США та екс-командувач Об'єднаними Збройними силами Коаліції в Афганістані генерал Девід Петреус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на форум Ялтинської європейської стратегії (YES).

За його словами, на початку війни у США було обґрунтоване побоювання можливості використання Росією ядерної зброї. Кремль попередили, що у випадку застосування навіть тактичної ядерної зброї, буде знищено Чорноморський флот РФ.

"Проте згодом ми побачили межу підтримки Росії з боку Китаю. Зрештою, згодом Сі (президент КНР Сі Цзіньпін. - ред.) публічно закликав РФ утриматися від цього кроку. А потім таку заяву зробив і (прем’єр-міністр Індії Нарендра. - ред.) Моді", - зазначив Петреус.

З огляду на ці факти, генерал зазначив, що наразі "нема підстав говорити про ймовірність використання Росією навіть тактичної ядерної зброї, не кажучи вже про стратегічну".

Ядерні погрози Кремля

З початку повномасштабного вторгнення, російський диктатор Володимир Путін неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю проти України. Такі меседжі часто лунали в періоди провалів армії РФ на окремих напрямках фронту.

Днями директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що восени 2022 року існувала ймовірність застосування агресором ядерної зброї під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

Згодом Бернс уточнив, що Путін періодично буде залякувати початком війни з країнами Заходу, але таких погроз лякатися не слід.

У Центрі протидії дезінформації такі погрози диктатора назвали лише словами, бо він сам боїться поразки у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ядерна зброя