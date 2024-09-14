Росія не буде застосовувати навіть тактичну ядерну зброю, - генерал США

За його словами, на початку війни у США було обґрунтоване побоювання можливості використання Росією ядерної зброї. Кремль попередили, що у випадку застосування навіть тактичної ядерної зброї, буде знищено Чорноморський флот РФ.

"Проте згодом ми побачили межу підтримки Росії з боку Китаю. Зрештою, згодом Сі (президент КНР Сі Цзіньпін. - ред.) публічно закликав РФ утриматися від цього кроку. А потім таку заяву зробив і (прем’єр-міністр Індії Нарендра. - ред.) Моді", - зазначив Петреус.

З огляду на ці факти, генерал зазначив, що наразі "нема підстав говорити про ймовірність використання Росією навіть тактичної ядерної зброї, не кажучи вже про стратегічну".