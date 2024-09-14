Росія не буде застосовувати навіть тактичну ядерну зброю, - генерал США

Країни Заходу припускали ймовірність використання Росією ядерної зброї, переоцінивши підтримку Кремля з боку Китаю.
Про це заявив колишній голова Центрального Командування Збройних сил США та екс-командувач Об'єднаними Збройними силами Коаліції в Афганістані генерал Девід Петреус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на форум Ялтинської європейської стратегії (YES).
За його словами, на початку війни у США було обґрунтоване побоювання можливості використання Росією ядерної зброї. Кремль попередили, що у випадку застосування навіть тактичної ядерної зброї, буде знищено Чорноморський флот РФ.
"Проте згодом ми побачили межу підтримки Росії з боку Китаю. Зрештою, згодом Сі (президент КНР Сі Цзіньпін. - ред.) публічно закликав РФ утриматися від цього кроку. А потім таку заяву зробив і (прем’єр-міністр Індії Нарендра. - ред.) Моді", - зазначив Петреус.
З огляду на ці факти, генерал зазначив, що наразі "нема підстав говорити про ймовірність використання Росією навіть тактичної ядерної зброї, не кажучи вже про стратегічну".
З початку повномасштабного вторгнення, російський диктатор Володимир Путін неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю проти України. Такі меседжі часто лунали в періоди провалів армії РФ на окремих напрямках фронту.
Днями директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що восени 2022 року існувала ймовірність застосування агресором ядерної зброї під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області.
Згодом Бернс уточнив, що Путін періодично буде залякувати початком війни з країнами Заходу, але таких погроз лякатися не слід.
У Центрі протидії дезінформації такі погрози диктатора назвали лише словами, бо він сам боїться поразки у війні.
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