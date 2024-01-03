Росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочини, - Боррель

Верховний представник із зовнішньої політики та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відреагував на масовані атаки РФ по Україні та заявив, що Росія відповість за свої воєнні злочини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в соцмережі X.
Боррель зазначив, що Росія розпочала новий рік з того, що випустила понад
Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, російські окупанти вкотре масовано атакували Україну. Для цього вони використовували дрони-камікадзе та ракети.
Основною ціллю ворога був Київ. У районі столиці сили протиповітряної оборони збили близько 60 ракет. Зокрема, їм вдалося знищити ворожі гіперзвукові ракети "Кинжал", які запускали за допомогою літаків МіГ-31К.
Загалом українські захисники сьогодні знищили 72 ракети.
Попри таку результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Зокрема, у столиці поранення отримали десятки мирних мешканців через падіння уламків.
Більш детально про наслідки атаки російських терористів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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