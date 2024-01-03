Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления, - Боррель

Боррель отметил, что Россия начала новый год с того, что выпустила более

Россия подверглась новому году при подготовке к массивам мошенников и дронов в Киеве, Харькове и других городах, привлечении гражданских граждан, уничтожении республиканских домов и охраны защиты.



Russia will be held to account for его war crimes



We #StandWithUkraine– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 2, 2024

Массированный удар окупантов по Украине 2 января

Напомним, сегодня, 2 января, российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. Для этого они использовали дроны-камикадзе и ракеты.

Основной целью неприятеля был Киев. В районе столицы силы противовоздушной обороны сбили около 60 ракет. В частности, им удалось уничтожить вражеские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", запускаемые с помощью самолетов МиГ-31К.

В общей сложности украинские защитники сегодня уничтожили 72 ракеты.

Несмотря на столь результативную работу ПВО, в Киеве и ряде областей есть пострадавшие. В частности, в столице ранения получили десятки мирных жителей из-за падения обломков.

Более подробно о последствиях атаки российских террористов можете узнатьв материале РБК-Украина.