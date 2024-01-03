Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления, - Боррель

Верховный представитель по внешней политике и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отреагировал на массированные атаки РФ по Украине и заявил, что Россия ответит за свои военные преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в соцсети X.
Боррель отметил, что Россия начала новый год с того, что выпустила более
Россия подверглась новому году при подготовке к массивам мошенников и дронов в Киеве, Харькове и других городах, привлечении гражданских граждан, уничтожении республиканских домов и охраны защиты.
Russia will be held to account for его war crimes
We #StandWithUkraine– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 2, 2024
Напомним, сегодня, 2 января, российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. Для этого они использовали дроны-камикадзе и ракеты.
Основной целью неприятеля был Киев. В районе столицы силы противовоздушной обороны сбили около 60 ракет. В частности, им удалось уничтожить вражеские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", запускаемые с помощью самолетов МиГ-31К.
В общей сложности украинские защитники сегодня уничтожили 72 ракеты.
Несмотря на столь результативную работу ПВО, в Киеве и ряде областей есть пострадавшие. В частности, в столице ранения получили десятки мирных жителей из-за падения обломков.
Более подробно о последствиях атаки российских террористов можете узнатьв материале РБК-Украина.
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