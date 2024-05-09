ua en ru
Чт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія буде поповнювати армію технікою часів СРСР, не переходячи на воєнні рейки, - ISW

Четвер 09 травня 2024 05:41
UA EN RU
Росія буде поповнювати армію технікою часів СРСР, не переходячи на воєнні рейки, - ISW Фото: Росія воюватиме переважно технікою часів СРСР (Міноборони РФ)
Автор: Валерій Савицький

Російська Федерація покладається на величезні запаси техніки й іншого обладнання часів СРСР, щоб підтримувати операції і втрати в Україні на рівні, що набагато перевищує можливості нинішнього російського оборонного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Росія не зможе мобілізувати свій оборонний фонд для поповнення запасів техніки радянських часів упродовж багатьох років.

В якості аргументів наводяться дані британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (МІСД), який у лютому повідомив, що Росія здатна підтримувати нинішні темпи втрат техніки (понад 3 тис. бойових броньованих машин на рік) щонайменше протягом двох-трьох років, переважно за рахунок реактивації техніки зі складів.

За оцінками МІСД, Росія втратила понад 3 тис. бойових броньованих машин у 2023 році та близько 8 тис. з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Водночас, агресор відновив щонайменше 1180 основних бойових танків та близько 2470 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, що були розконсервовані зі складів у 2023 році.

У звіті також нагадали інформацію українського військового оглядача Костянтина Машовця про те, що російська оборонно-промислова база здатна виробляти 250-300 нових і модернізованих танків на рік та ремонтувати ще 250-300 танків на рік.

"Росія, ймовірно, буде намагатися адекватно забезпечувати свої підрозділи матеріальними засобами у довгостроковій перспективі без переведення російської економіки на воєнні рейки - кроку, якого Владімір Путін дотепер намагався уникати", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, днями Інститут вивчення війни повідомляв, що Путін, імовірно, намагається послабити владу міністра оборони РФ Сергія Шойгу за відсутність воєнних успіхів в Україні.

За даними британської розвідки, Росія істотно наростила виробництво зброї у 2023 році, але це все одно не здатне цілковито задовольнити потреби агресора під час війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОПК
NEWS
ТОП-5 високооплачуваних професій: хто в Україні заробляє найбільше
ТОП-5 високооплачуваних професій: хто в Україні заробляє найбільше
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду