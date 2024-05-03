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Путін, імовірно, хоче покарати Шойгу за недосягнення військових цілей Кремля, - ISW

П'ятниця 03 травня 2024 07:51
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Путін, імовірно, хоче покарати Шойгу за недосягнення військових цілей Кремля, - ISW Фото: міністр оборони РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Вадим Ребрина

Низка останніх подій в РФ вказують на те, що російський диктатор Володимир Путін, можливо, прагне зменшити владу міністра оборони Росії Сергія Шойгу, щоб покарати його за недосягнення військових цілей Кремля, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Аналітики Інституту звертають увагу на зустріч 2 травня Путіна з губернатором Тульської області Олексієм Дюміним, який протягом 2022 і 2023 років неодноразово ставав на бік власника приватної військової компанії "Група Вагнера" Євгена Пригожина, намагаючись сприяти звільненням в Міноборони РФ.

Дюмін запевнив Путіна у прихильності виробництву зброї та підтримці ОПК Росії, зокрема в будівництві нових підприємств. В ISW вважають це спробою завоювати прихильність диктатора і припускають, що Дюмін, можливо, сподівається замінити Шойгу на посаді глави Міноборони.

В Інституті припускають, що Путін, ймовірно, навмисно оприлюднив свою зустріч з Дюміним після резонансного арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова і перед "інавгурацією президента" 7 травня. Можлива мета – покарати Міноборони за недосягнення військових цілей Кремля.

Ця зустріч викликала значний резонанс в російському інформаційному просторі. Деякі російські джерела припустили, що Кремль може призначити Дюміна на нову посаду, пов’язану з російським промисловим комплексом.

Також ISW звернув увагу на заяву Шойгу від 1 травня про те, що Росії необхідно збільшити обсяг і якість озброєнь і військової техніки для "підтримання необхідного темпу наступу". Аналітики вважають, що це може бути прямою атакою на окремих російських політичних діячів, щоб перекласти на них відповідальність за невдачі на фронті.

Повідомляється, що Шойгу мав особливо близькі стосунки з Івановим, і що арешт Іванова разом із раптовим поверненням до популярності Дюміна може свідчити про те, що Кремль незадоволений роботою Шойгу.

Затримання заступника Шойгу

Іванова затримали 23 квітня за підозрою у хабарництві. Зараз він у СІЗО.

В російських ЗМІ була інформація, що нібито Іванова затримали за державну зраду. В Кремлі це не коментували.

У Міноборони Великої Британії вважають, що справа проти Іванова може торкнутися й інших російських чиновників.

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