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Росія не буде перекидати сили з Донбасу, попри курський прорив ЗСУ, - Bloomberg

Фото: в Курській області продовжуються бої (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація вирішила не відводити війська з Донецької області. Це рішення було прийнято навіть попри вдалий наступ бійців ЗСУ в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Bloomberg розповів, що операція ЗСУ в Курській області застала Кремль зненацька.

Що передувало

Зауважимо, що українські захисники вже не перший тиждень витісняють росіян з окремих районів Курської області. Військові ЗСУ вдало просуваються вглиб Росії та поповнюють обмінний фонд полоненими.

Зокрема, сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що українські військові використали реактивні системи залпового вогню HIMARS у Курській області. Зброю було використано, зокрема для знищення мостів.

Водночас варто зазначити, що російські окупанти не сильно переймаються життям та безпекою цивільних росіян. Сьогодні міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що за весь цей час Російська Федерація не просила про гуманітарний коридор для проведення евакуації людей з Курської області.

За даними Верещук Кремль не звертався ні до України, ні до Червоного Хреста.

Тим часом Україна, ще від 14 серпня заявила про готовність відкрити гуманітарні коридори у Курській області. Завдяки ним цивільних росіян мали б евакуювати до Сум.

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Курська областьВійна Росії проти УкраїниОкупанти